Пентагон начал частичный выход из района Персидского залива
Вашингтон, 1 апреля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Частичный вывод американского контингента из района Персидского залива распорядился начать президент США Джо Байден, пишет 1 апреля The Wall Street Journal.
Иван Шилов ИА REGNUM
Солдат армии США
К настоящему времени войска переместили три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, в том числе с базы в Саудовской Аравии. Кроме того, передислоцированы разведывательные системы и авианосец.
По прогнозам экспертов издания, в ближайшее время американские базы может покинуть не одна тысяча военных. Однако более точных прогнозов газета не публикует.