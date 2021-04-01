Москва, , 17:28 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 417 автомобилей из-за некачественных спойлеров. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей X6 (серия G06) и X6M (серия F96), реализованные в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствием дефекта может быть слегка выступающий спойлер. При высоких скоростях это может привести к отсоединению спойлера от кронштейна в области некачественного склеивания и значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха.

Как сообщается, на всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.