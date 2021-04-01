Бишкек, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Улукбек Марипов, выступая на заседании правительства, выразил недовольство в связи с отсутствием развития агропромышленной отрасли Киргизии.

«В данное время я этого не вижу увеличения источников дохода для фермеров и обеспечения продовольственной безопасности», — сказал высокопоставленный чиновник и добавил, что необходимо активнее внедрять кластерный механизм в сельском хозяйстве.

Также он сообщил, что для поддержки сельхозотрасли республики из бюджета выделят 540,1 млн сомов (482,2 млн рублей), которые планируют потратить на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг.

«Большая часть населения занимается сельским хозяйством, мы должны обеспечить им доступ к льготным кредитам, семенам и удобрениям, оказать им реальную поддержку. Пока я не вижу реальных результатов этой работы», — заключил глава правительства.