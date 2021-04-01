Пенза, , 17:27 — REGNUM Масштаб и формат торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая, в Пензе будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Подготовку к празднованию 76-й годовщины Победы 1 апреля обсуждали на совещании в городской администрации. Местные чиновники подготовили план торжественных мероприятий исходя из благоприятного прогноза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Между тем в социальных сетях пензенцы предложили чиновникам привести в порядок стелу «Слава героям» на Соборной площади.

«Стыд и позор руководству города за состояние мемориала, — написал в комментарии под новостью один из жителей. — Сохраните стелу на Советской площади (старое название Соборной площади) ради будущих поколений детей. Наша покойная бабушка работала на заводе 5б (один из цехов пензенского велозавода во время Великой Отечественной войны производил взрыватели к боеприпасам) в годы фронтовые, и в этой стеле есть частичка её памяти».

Накануне представители Пензенской городской думы и управления культуры проверили состояние памятников, в том числе на Соборной площади, и констатировали необходимость проведения восстановительно-ремонтных работ на стеле. В то же время такая необходимость очевидна каждому, кто подойдёт к памятнику на расстояние ближе десяти метров.

Стела «Слава героям» была открыта 9 мая 1970 года. Памятник представляет собой открытую книгу, в которую вписаны имена героических пензенцев. В апреле 2018 года мэрия Пензы запустила процедуру опроса о возможности переноса стелы в другое место. Опрос был завершён досрочно, большинство пензенцев высказались против переноса памятника. Через несколько дней ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане Пензы обратились с письмом к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой оставить в покое стелу «Слава героям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.