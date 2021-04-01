Киев, 1 апреля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко держит наличными $5,5 млн, а также располагает рядом ювелирных украшений мировых брендов Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Об этом свидетельствует декларация политика, данные из которой сегодня, 1 апреля, приводят центральные украинские СМИ.

Согласно источнику, наличными Юлия Тимошенко хранит 5,49 млн долларов и 290 тыс. гривен, на ее банковских счетах хранится еще 780 тыс. грн.

У супруга экс-премьера Украины доходы скромнее — наличными он держит 180 тыс. евро, 550 тыс. гривен и 456,8 тыс. долларов.

Интересно, что доходы, полученные Тимошенко в прошлом году, сформированы компенсацией ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования. Средства получены от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

ИА REGNUM напоминает, что Тимошенко заняла третье место в рейтинге доверия украинских политиков, обнародованном сегодня, 1 апреля. Согласно данным социологов, ей доверяют 26%, не доверяют — 72% опрошенных.