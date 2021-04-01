Брянск, , 17:22 — REGNUM Свою подпись на первой опоре нового моста через реку Десна в Брянске 1 апреля оставил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сооружение заменит существующий понтонный мост, который был возведён в 1994 году.

Новый мост возводят в рамках строительства автомагистрали Брянск-I — Брянск II. Его протяжённость составит 270 метров, он станет украшением городской набережной. В основании моста будет забито 1248 свай, на первой опоре, установленной 1 апреля, расписался губернатор.

«Ещё 40 лет назад в Брянске пытались реализовать проект по строительству дороги между Брянском-I и Брянском-II. Но тогда не получилось. Сейчас первый этап строительства дамбы подходит к концу, этой осенью мы запустим шестиполосное движение. Построен мост через реку Снежеть. А сегодня забита первая свая в основание будущего четырёхполосного моста. Это знаковое событие! Этот мост станет уже шестым, построенным за последние годы. То, о чём мы мечтали, что хотели, планировали сделать, сегодня начали воплощать в жизнь. К следующему году проект будет реализован!» — сказал Александр Богомаз.

Строительство автодороги-защитной дамбы ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый участок протяжённостью 5,4 км соединит Фокинский и Володарский районы, второй — длиной 0,6 км — свяжет строящуюся дорогу с улицей Калинина и обеспечит прямой выезд на улицу Горького.