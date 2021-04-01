Москва, , 17:17 — REGNUM В дорожной аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Государственной думы РФ Мария Артемова, сообщает 1 апреля РЕН ТВ.

По данным СМИ, женщина находилась за рулём автомобиля Volkswagen. В Audi синего цвета, который, по предварительным данным, является виновником аварии, находился блогер и пранкер Эдвард Бил. Всего оказались повреждены пять транспортных средств.

В департаменте транспорта столицы рассказали, что автомобиль виновника ДТП нарушал скоростной режим с начала года более 400 раз. Поскольку машина перемещалась по подложным номерам, штрафы владельцу не были выписаны.

Также в департаменте считают, что нарушитель должен быть привлечён к уголовной ответственности и планируют передать в правоохранительные органы собранные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшая в аварии в центре Москвы женщина находится в реанимации.