Монтевидео, , 17:15 — REGNUM Комитет по чрезвычайным ситуациям Медицинского союза Уругвая (SMU) выступил за ограничение передвижения населения среди других мер по улучшению текущей ситуации с пандемией COVID-19 в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

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Специальный орган Медсоюза Уругвая заявил, что основной задачей медицинских коллективов является, с одной стороны, информирование населения в целом, чтобы они защищали себя, а с другой стороны, содействие медицинским бригадам, которые «работают с экстремально эмоционально напряженной работой».

Члены медсоюза страны согласились с документом министерства здравоохранения о рекомендациях в отношении насыщения системы и доступности коек для отделений интенсивной терапии.

Почетная научная консультативная группа (GACH) рекомендовала резко снизить передвижение людей среди рекомендаций по сдерживанию устойчивого распространения среди населения вируса SARS-CoV2, вызывающего заболевание.