1 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Антон Подгайко, , 18:22 — REGNUM Скалолазание — это прохождение «трасс» на естественных горных рельефах на скорость и сложность. С 2018 года скалолазание стало олимпийским видом спорта. Также скалолазание является составной частью технического альпинизма, спортсмены используют свои навыки для покорения сложных вершин.

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Спартаковские скалы на горе Машук — популярное место для тренировок по скалолазанию, это две отдельно стоящие скалы высотой около 35 метров. В этом месте проходят тренировки различных альпинистских кружков и детские школы скалолазания, позволяя юным спортсменам развивать силу, ловкость, координацию, выносливость, силу хвата, а также упорство, целеустремлённость, дисциплинированность и командную сплочённость.

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Подготовка к занятиям по скалолазанию — альпинист обмазывает руки мелом. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Подготовка к занятиям по скалолазанию — мешочек для магнезии, в котором лежит мел или магнезия для обтирания рук и скальных туфлей. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Техника скалолазания заключается в выискивании «хапок» — выемок для пальцев рук и ног в рельефе скалы. Это могут быть, например, трещины или выступы. Страховка организовывается самим скалолазом, который вбивает крючья по мере прохождения маршрута и продевает через них веревку, которая связана со страховочной станцией на земле. Если скала сыпучая, то крючья могут выпадать, и тогда скалолаз пролетает вниз расстояние до последнего вбитого крюка. Иногда станция страховки устанавливается в конце маршрута, если его возможно достичь, не пролезая по скале, а внизу конец веревки держит другой альпинист. Чтобы руки не потели, скалолазы используют магнезию на основе мела. Для лучшего контакта с рельефом, спортсмены обмазывают ею ладони и носки скальных туфель.

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM Страховочная система григри. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Достижение вершины. Ставропольский край, посёлок Горячеводский, гора Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM Достижение вершины. Ставропольский край, посёлок Горячеводский, гора Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский Антон Подгайко © ИА REGNUM

Достижение вершины. Ставропольский край, посёлок Горячеводский, гора Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

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