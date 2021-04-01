Киев, , 17:12 — REGNUM Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции никак не предполагали участия в них украинского президента, заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью на канале «Россия-1».

Лидер украинской оппозиции пояснил, что с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой — Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире.

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, — это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором — что ее обсуждали без Зеленского… Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера», — заявил депутат Рады.

По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что «‎нормандский формат"‎, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике… Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике», — напомнил политик.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента (ОП) Зеленского, комментируя переговоры Путина, Меркель и Макрона заявили, что Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Киева относительно Украины не могут и не будут приниматься. Кроме того, отметили в ОП, Евросоюз зарекомендовал себя как «надежный партнер», у официального Киева сложились «тёплые отношения» как с Берлином, так и с Парижем, и нет причин ожидать подвоха.