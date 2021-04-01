Москва, , 17:12 — REGNUM Законопроект о штрафе для нерадивых родителей внес в Госдуму госсовет Адыгеи, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Парламентарии предлагают установить административное наказание за повторное неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Если закон найдет поддержку, штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас максимальное наказание составляет 500 рублей.