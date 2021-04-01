Шахты, Ростовская область, 1 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки директором одного из детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 1 апреля.

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Как полагают следователи, в марте 2021 года женщина получила от шахтинца 37 тыс. рублей. В такую сумму был оценён перевод двух его детей из дошкольного учреждения в возглавляемую ею организацию.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.