Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против 40-летнего местного жителя, продававшего «шпионское устройство» — шариковую ручку со встроенной камерой видеофиксации. Об этом сегодня, 1 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчине предъявили обвинение в том, что 28 мая 2020 года он, находясь возле здания торгового центра, продал «шпионскую» ручку за 10 тысяч рублей. При этом в роли покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов.

В итоге суд признал подсудимого виновным в незаконном обороте спецустройств для негласного получения информации и приговорил его к выплате 20 тысяч рублей штрафа.