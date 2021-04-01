Москва, , 17:07 — REGNUM Более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, который спровоцировал дорожную аварию Садовом кольце, зафиксировано с начала года, сообщает 1 апреля департамент транспорта Москва в Telegram-канале.

Уточняется, что на эту машину не выписывались штрафы, поскольку она была снята с учёта в январе и ездила по подложным номерам.

«Мы считаем, что это было сделано сознательно, — говорится в сообщении. — Также мы считаем, что виновник аварии должен быть арестован и готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя».

Департамент транспорта собирается направить все документы и все видеоматериалы на эту машину, «чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина сильно пострадала в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Предположительным виновником аварии является пранкер Эдвард Бил, выехавший на встречную полосу.

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