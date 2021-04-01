ИА REGNUM, 1 апреля 2021, 18:45 — REGNUM Столичные коммунальные службы с сегодняшнего дня, 1 апреля, приступили к демонтажу новогодних световых украшений. Всего с улиц города будет убрано 3743 конструкции. О том, где пока ещё можно увидеть новогодний антураж на улицах Москвы, в фоторепортаже ИА REGNUM.
Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, все украшения будут тщательно очищены и отремонтированы, так как они используются повторно из года в год.
«За неделю специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
Отметим, в этом году праздничные конструкции провисели на улицах города рекордно долго. По мнению столичных властей, подобные конструкции «служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы». В прошедшие годы новогодние украшения убирали ещё в начале марта.