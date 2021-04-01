ИА REGNUM, 1 апреля 2021, 18:45 — REGNUM Столичные коммунальные службы с сегодняшнего дня, 1 апреля, приступили к демонтажу новогодних световых украшений. Всего с улиц города будет убрано 3743 конструкции. О том, где пока ещё можно увидеть новогодний антураж на улицах Москвы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодние украшения в Столешниковом переулке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Никольской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световая конструкция на Манежной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодние конструкции на Площади революции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции в Камергерском переулке
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, все украшения будут тщательно очищены и отремонтированы, так как они используются повторно из года в год.

Световые конструкции на Калужской площади
Световые конструкции на Калужской площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Новогодние украшения в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Школьной улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Школьной улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Школьной улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Школьной улице
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Остоженке
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Остоженке
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Калужской площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Калужской площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«За неделю специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световые конструкции на Сретенке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световые конструкции на Чистых прудах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Чистых прудах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световые конструкции на Волхонке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световые конструкции на Театральной площади
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, в этом году праздничные конструкции провисели на улицах города рекордно долго. По мнению столичных властей, подобные конструкции «служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы». В прошедшие годы новогодние украшения убирали ещё в начале марта.