1 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

ИА REGNUM, , 18:45 — REGNUM Столичные коммунальные службы с сегодняшнего дня, 1 апреля, приступили к демонтажу новогодних световых украшений. Всего с улиц города будет убрано 3743 конструкции. О том, где пока ещё можно увидеть новогодний антураж на улицах Москвы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций Дарья Антонова © ИА REGNUM

Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, все украшения будут тщательно очищены и отремонтированы, так как они используются повторно из года в год.

Световые конструкции на Калужской площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Световые конструкции на Боровицкой площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«За неделю специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, в этом году праздничные конструкции провисели на улицах города рекордно долго. По мнению столичных властей, подобные конструкции «служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы». В прошедшие годы новогодние украшения убирали ещё в начале марта.