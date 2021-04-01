Киев, , 17:04 — REGNUM Россия завершает подготовку комплекса мероприятий для провокации украинских военных вдоль линии соприкосновения в Донбассе, сообщило 1 апреля главное управление разведки украинского министерства обороны.

Украинская разведка заявляет, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений. Кроме того, как рапортует ведомство, не исключается попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Также разведка Украины установила, что российские дипломатические представительства за рубежом и СМИ уже получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о «якобы агрессивных действиях ВС Украины и миротворческих мероприятиях Москвы в ответ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. По его словам, поскольку Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить. Песков также заверил, что маневры не несут никакой угрозы.