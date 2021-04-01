Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Генконсульство США во Владивостоке объявило 1 апреля, что в ближайшее время не возобновит работу.

«Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации», — сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

В связи с этим, граждане США теперь смогут пользоваться услугами в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве. Визовые услуги будет оказывать только посольство, но будет делать это в ограниченном режиме из-за недостатка персонала.