Париж, 1 апреля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. После объявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении новых ограничительных мер для борьбы с эпидемией COVID-19 министр здравоохранения Франции Оливье Веран 1 апреля в интервью France Inter рассказал о целях этих мер.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

Оливье Веран «Главная цель — сохранить максимум жизней и снизить эпидемическую динамику. На сегодняшний день у нас есть всё необходимое для этого. То, что мы должны сделать, — это подавить эту эпидемическую волну, чтобы она ослабла».

При этом министр здравоохранения положительно высказался о новых мерах: «По большей части я считаю, что меры, объявленные президентом Франции, повлияют на эпидемию». По словам Верана, «пик эпидемии ожидается через 7−10 дней».

Также министр рассказал, что целью второго карантина было снижение числа случаев заболевания COVID-19 в день до 5000, но она не была достигнута. При этом 29 марта число пациентов с COVID-19 в реанимациях превысило пиковые значения второй волны эпидемии осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении ограничительных мер по всей территории Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.