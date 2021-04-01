Белгород, 1 апреля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Свыше 1,3 тысячи человека переселят из аварийного жилья в Белгородской области в 2021 году. Об этом 1 апреля на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аварийный дом

На переселение граждан будет направлено порядка одного миллиарда рублей. Эти средства выделяют в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья позволяет нам обеспечить жителям безопасные и благоприятные условия и снижает риск возникновения аварийных ситуаций», — отметил Вячеслав Гладков.

По региональной программе расселения власти планируют обеспечить жильём 202 белгородца из 13 домов, подлежащих сносу в пяти муниципалитетах.