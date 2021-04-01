Астрахань, , 16:52 — REGNUM В Астраханской области 1 апреля подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 846 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 331 человек.

За весь период 671 человек скончался.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.