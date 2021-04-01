Нижний Новгород, 1 апреля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Канавинский районный суд санкционировал арест пятерых руководителей Нижегородского линейного управления МВД на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сегодня, 1 апреля.

U.S. Department of Defense Арест

Начальнику управления Алексею Епишину, двум его заместителям — Антону Емелину и Дмитрию Свистунову, начальнику отдела кадров Вафе Арифуллину и командиру батальона патрульно-постовой службы Владимиру Мищенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

Арестованных полицейских подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, задержанные полицейские руководители в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в качестве премии сотрудникам транспортной полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого.