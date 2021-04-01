Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета проводят обыски в офисах группы компаний «Гармония-Нижегородец», бенефициаром которой является экс-депутат городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмен Михаил Жижин, пишут нижегородские СМИ.

Также силовиков заинтересовала деятельность других лиц, аффилированных с предпринимателем, которого подозревают в нелегальных финансовых операциях и незаконном выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в середине декабря 2020 года нижегородского бизнесмена Михаила Жижина задержали в Испании по делу «русской мафии».

Российского бизнесмена заподозрили в отмывании денег и попытках подкупа местных политиков и чиновников. В конце января 2021 года испанские правоохранители отпустили Жижина.