Волгоград, , 16:48 — REGNUM Задачи по защите прав дольщиков, развитию транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах и ускорению программы замены лифтового оборудования актуализировал 1 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Выездное рабочее совещание прошло на 20-м этаже новостройки, куда глава региона поднялся быстрее подчинённых, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Дзержинском районе Волгограда завершено строительство первой секции ЖК «Шоколад», квартиры здесь получил 71 обманутый дольщик. Оценить жильё на 20-м этаже пригласила губернатора волгоградка Марина Холодякова. Лифт в многоквартирном доме работает, но губернатор решил подняться пешком — чтобы сопровождающие его чиновники прочувствовали на собственном опыте, как нелегко приходится жителям домов, где лифты меняют очень долго. Андрей Бочаров заявил, что программа по замене лифтового хозяйства на территории Волгоградской области будет активизирована и выведена на другой уровень вместе с региональным отделением партии «Единая Россия».

«Первую секцию ЖК «Шоколад» сдали досрочно. Вторую планируем сдать в конце года и передать людям ключи. Застройщику — спасибо: с большой ответственностью подошел к реализации этого проекта. Микрорайон очень густонаселённый, огромная территория, идёт перспективная застройка. Поэтому здесь нужна дорога. Первый участок по улице Хорошева готов — люди по-другому стали жить. Теперь нам нужно решить эту проблему раз и навсегда: построить вторую очередь и третью с выходом на II-ю Продольную. Не только эти дома, но и весь микрорайон задышит по-другому», — сказал губернатор.

Многоквартирный двухсекционный дом должен был быть заселён ещё в 2016 году, обманутыми оказались 203 дольщика. Готовность объекта на момент банкротства недобросовестного застройщика составляла не более 1%.