Калуга, , 22:42 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Москвы, который обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних с использованием социальной сети, сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Осенью 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница Калужской области. Женщина сообщила, что неизвестный ей мужчина совершил в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера через социальную сеть. В результате расследования уголовного дела с изучением данных с ip-адресами и детализации по абонентскому номеру, привязанному к социальной странице, лицо, совершившее данное преступление, было задержано. В его квартире в Москве следователи провели обыск, осмотрели технику. Была получена информация о том, что мужчина через страницу в социальной сети, представляясь чужим именем, вел переписку с многочисленными незнакомыми пользователями, проживающими на территории РФ. Вся переписка была изучена, выявлены факты совершения обвиняемым противоправных действий в отношении пяти девочек, не достигших возраста 12 лет, проживающих на территории Калуги, Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской области. По версии следствия, в течение 2019 года эти девочки по просьбе обвиняемого и в результате шантажа присылали ему свои интимные фотографии. Фотографии двух из них обвиняемый направил посторонним лицам. От одного из таких знакомых о совершении преступления узнала мама калужской школьницы.

Следствием собрана доказательственная база, среди которых 11 судебных экспертиз, при этом ряд следственных и процессуальных мероприятий организовывался на территории субъектов Российской Федерации, где проживали потерпевшие. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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