Варшава, , 16:42 — REGNUM Сайты польских компаний в 2020 году стали намного чаще подвергаться атакам хакеров, чем это было в 2019 году. Об этом, как сообщает Polskie Radio, свидетельствует отчет «Барометр безопасности», который составила консалтинговая компания KPMG.

Так, в документе указано, что 64% польских предприятий, которые принимали участие в исследовании, на протяжении прошлого года имели по меньшей мере один инцидент, связанный с кибератаками на свои сайты в интернете. В то же время по итогам 2019 года этот показатель составлял всего 54%.

Представитель KPMG в Польше Михал Курек сообщил журналистам, что чаще всего для похищения у компаний ценной информации преступники применяли вредоносное программное обеспечение.

«На рост кибератак повлияла и пандемия. 83% исследуемых компаний в 2020 году ввели дистанционный режим работы, и огромный пласт их деятельности был перемещен в интернет. Это сделало их данные более уязвимыми», — сообщил он.

В исследовании, которое было проведено с 1 по 26 марта текущего года, приняли участие 583 частных польских предприятия.