Париж, , 16:37 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс уточнил 1 апреля в чём будут заключаться ограничения, введённые накануне президентом Эммануэлем Макроном с целью попытаться сдержать третью волну COVID-19. Об этом сообщает Le Parisien.

Жан Кастекс «По приказу префектур и после общения с мэрами доступ к определенным местам, подходящим для массовых собраний на открытом воздухе, таким как набережные, площади, может быть ограничен в зависимости от местных обстоятельств».

Также Жан Кастекс объявил, что употребление алкоголя в общественных местах будет запрещено в ближайшие недели. Таким образом предполагается предотвратить любые скопления народа и попытаться ограничить распространение коронавируса.

Как уточнил премьер, пока ясли и школы будут закрыты (в течение трех-четырех недель), к убедительным причинам, позволяющим уезжать за пределы департаментов, будут относиться те, которые связаны с семейными мотивами, например для родителей таковым будет сопровождение детей в пути к близкому родственнику.

Также, по словам Кастекса, правительство рассчитывает помочь «бедным семьям, чьи дети больше не будут ходить в столовую и не смогут пользоваться бесплатными завтраками».

Напомним, что 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении ограничительных мер по всей территории Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.