Кострома, , 19:15 — REGNUM В Костромской области по требованию Роспотребнадзора режим обязательной самоизоляции для пенсионеров продлен до 14 апреля 2021 года. Об этом сообщает администрация региона.

Прогулка пенсионерки на изоляции © Наталья Диева

Ограничения касаются жителей девяти муниципалитетов: Костромы, Буя, Галича, Шарьи, Галичского, Шарьинского, Костромского, Кадыйского и Красносельского районов.

Выходить из дома гражданам старше 65 лет рекомендуют только для неотложных дел: посещения ближайшей аптеки или магазин, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM обязательная самоизоляция пенсионеров в Костромской области введена с 23 октября 2020 года. Ранее ограничения для пожилых людей отменили в Волгореченске и Нерехтском районе Костромской области. По словам главного государственного санитарного врача региона Александра Кокоулина, процент заболеваемости коронавирусом среди возрастной группы 65+ остаётся высоким. Пенсионеры заражаются новой инфекцией в два раза чаще, чем костромичи в возрасте от 30 до 49 лет. Учитывая этот факт и традиционное снижение иммунитета в весенний период, отменять ограничения пока не планируется.

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