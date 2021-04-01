Кострома, 1 апреля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Костромской области по требованию Роспотребнадзора режим обязательной самоизоляции для пенсионеров продлен до 14 апреля 2021 года. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Прогулка пенсионерки на изоляции

Ограничения касаются жителей девяти муниципалитетов: Костромы, Буя, Галича, Шарьи, Галичского, Шарьинского, Костромского, Кадыйского и Красносельского районов.

Выходить из дома гражданам старше 65 лет рекомендуют только для неотложных дел: посещения ближайшей аптеки или магазин, выгула домашних животных, решения юридических и судебных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательная самоизоляция пенсионеров в Костромской области введена с 23 октября 2020 года. Ранее ограничения для пожилых людей отменили в Волгореченске и Нерехтском районе Костромской области. По словам главного государственного санитарного врача региона АлександраКокоулина, процент заболеваемости коронавирусом среди возрастной группы 65+ остаётся высоким. Пенсионеры заражаются новой инфекцией в два раза чаще, чем костромичи в возрасте от 30 до 49 лет. Учитывая этот факт и традиционное снижение иммунитета в весенний период, отменять ограничения пока не планируется.