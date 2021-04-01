Тамбов, , 16:35 — REGNUM В Тамбовской области 1 апреля подтверждено 89новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 497 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 959 пациентов, в том числе 73 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 411 человек.