Бишкек, , 16:35 — REGNUM Государство недополучает 25,2 млрд сомов (22,5 млрд рублей) из-за налоговых и таможенных льгот. Об этом премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил на заседании правительства сегодня, 1 апреля.

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По словам высокопоставленного чиновника, компании-импортеры, поставляющие в республику лекарства, освобождены от налога на добавленную стоимость на сумму 1,4 млрд сомов (1,25 млрд рублей).

«Такой механизм предоставления преференций показал свою неэффективность, так как цены на медикаменты в розничной сети в два-три раза выше, чем в соседних странах. Возникает вопрос: почему граждане вынуждены переплачивать за лекарства, несмотря на предоставленные поставщикам льготы?», — подчеркнул он.

Также глава правительства отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в сельскохозяйственной сфере.

«Фермеры вынуждены реализовывать свою продукцию по низким ценам, а посредники, скупающие товар, реализуют его в розницу по завышенной цене. Наши законы должны работать и для людей, и в интересах бизнеса и государства», — резюмировал Марипов.

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