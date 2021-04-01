Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков может вести переговоры о выдвижении от другой политической партии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник.

Как передаёт РИА «Накануне», Пирожков обсуждает данный вопрос с двумя партиями: «Новые люди» и обновлённой «Справедливой Россией».

«25-летний политик, по сведениям инсайдера, намерен баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Свердловской области», — передаёт издание.

На своей странице в Facebook Пирожков опроверг информацию о своём участии в праймериз «Единой России». Ранее депутат сам написал, что планирует попытать удачу вместе с ЕР, однако позже уточнил, что это был лишь первоапрельский розыгрыш.

Пирожков состоит во фракции КПРФ в гордуме и ранее критиковал руководство своей партии. Также депутату грозит призыв в армию — суд вскоре рассмотрит иск парламентария к прокурору, с подачи которого парламентарию аннулировали военный билет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гонщик Сергей Карякин подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Законодательное собрание Свердловской области.

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