Москва, 1 апреля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Фонд помощи бездомным животным «Рэй» 10 апреля проведет благотворительный фестиваль «Кошки-Мышки», который состоится уже в третий раз. Как сообщили в пресс-службе фонда, в этом году фестиваль пройдет накануне Дня космонавтики, и всё на мероприятии будет немного космическим: специальные гости — коты и кошки, которых часто подозревают в инопланетном происхождении; площадка Cyber Space в современном лаконичном хай-тек стиле; космическая навигация по зонам фестиваля, названным в честь созвездий, а также увлекательные конкурсы с космическим уклоном.

Фонд «Рэй» В Москве состоится космический фестиваль животных «Кошки-Мышки»

Взрослых и детей будут ждать хвостатые участники фестиваля — не только коты и кошки из приютов, но и хорьки, декоративные крысы и мыши, любого из которых в этот день можно будет забрать домой совершенно бесплатно!

В программе фестиваля — выставка животных из приютов; интересные и полезные лекции от зоопсихологов, ветеринарных врачей и других специалистов; благотворительный маркет с интересными товарами для детей и взрослых; увлекательные мастер-классы на все случаи жизни; школа юного ветеринара, где дети узнают о грамотном уходе за животными; бесплатная лотерея, викторины и конкурсы; горячие напитки и вкусные десерты.

Фонд «Рэй» В Москве состоится космический фестиваль животных «Кошки-Мышки»

Гости фестиваля могут принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Все средства, пожертвованные гостями, будут направлены в благотворительный фонд «Рэй» на помощь бездомным животным.

Фонд «Рэй» В Москве состоится космический фестиваль животных «Кошки-Мышки»

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Сайт фестиваля: http://www.pets.rayfund.ru