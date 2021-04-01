Бишкек, , 16:34 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему министру здравоохранения Киргизии Космосбеку Чолпонбаеву, арестованному по обвинению в халатности и злоупотреблении должностным положением.

Экс-чиновника выпустили из-под домашнего ареста, взяв с него подписку о невыезде.

Такое послабление судебный орган объясняет плохим состоянием здоровья бывшего главы минздрава — в конце октября 2020 года у Чолпонбаева якобы случился инфаркт миокарда, после которого его госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября 2020 года сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями задержали бывшего министра здравоохранения Киргизии Космосбека Чолпонбаева. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением и халатности.

Поводом для ареста послужили материалы уголовного дела, возбужденного по факту заключения руководством минздрава заведомо невыгодного контракта на предоставление консультационных услуг, в результате чего бюджету Киргизии был нанесен ущерб в размере около 9 млн сомов (8,5 млн рублей).