Ярославль, , 16:33 — REGNUM Ярославский областной суд принял решение взыскать с бывшего директора департамента строительства региона Владимира Хмелева 75 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Владимир Хмелев Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM уголовное дело в отношении экс-чиновника была закрыто за истечением срока давности. Прокуратура Ярославля обратилась с гражданским иском о возмещении ответчиком ущерба при строительстве концертно-зрелищного центра в Ярославле.

«Директор департамента подписал справки о стоимости работ без документов, подтверждающих их выполнение. При этом стоимость выполненных работ была завышена на более 75 млн рублей. На основании указанных справок генеральному подрядчику оплачены работы и материалы в завышенном размере», — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Решение о возмещении ущерба изначально принял Гаврилов-Ямский районный суд, но Владимир Хмелев оспорил его в областной инстанции. Ярославский областной суд сначала принял решение о рассмотрении дела «по правилам первой инстанции». Но итоговый вердикт по иску прокуратуры остался тем же — взыскать с Владимира Хмелева 75 миллионов рублей ущерба, причиненного преступлением.

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