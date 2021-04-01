Варшава, , 16:32 — REGNUM Процесс вакцинации населения в Польше можно назвать «бардаком». Об этом 1 апреля сообщил польский эпидемиолог, профессор медицины Павел Гжесёвский на своей странице в соцсети Twitter.

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«У нас изначально планировали вакцинировать медработников и пожилых людей, но в итоге все стало выливаться в скандалы, когда вне очереди вакцинировались артисты и политики. Потом был сбой в поставках вакцины. Теперь с этим разобрались, но минздрав снова всё меняет — переносит сроки регистрации на вакцинацию для 40−60-летних, и тем самым мы снова не попадает в запланированные ранее сроки», — говорится в сообщении.

Профессор назвал текущий процесс вакцинации в Польше «бардаком», посетовав на «информационный хаос», который к этому привел.