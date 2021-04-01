Москва, 1 апреля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 26 марта составил $577,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На 19 марта международные резервы страны составляли $580,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3,2 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало марта в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,63 млрд, специальные права заимствования — $6,99 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,34 млрд, монетарное золото — $130,30 млрд.