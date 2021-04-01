Москва, , 16:30 — REGNUM В России в 2021 году ситуация с сахаром и подсолнечным маслом будет стабильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал версию о том, что заводы будто бы не хотят поставлять сахар по фиксированным ценам.

«Поведение сахарных заводов, которые не направляют продукцию в продажу по фиксированным ценам, понятно, — сказал Остапкович. — Они понимают, что буквально с сегодняшнего дня им будут поступать бонусы — определенный демпфер, как в ситуации с топливом, и по этой причине они зачастую преувеличивают свои сложности. Все-таки по большому счету я согласен с Минсельхозом, что в этом году ситуация, по крайней мере по сахару и подсолнечному маслу как стратегическим продуктам, будет стабильна и рост не будет превышать или минимально превысит уровень продовольственной инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, возможен ли в РФ дефицит сахара.

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