Владимир, 1 апреля 2021, 16:29 — REGNUM Во Владимирской области 1 апреля подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 50 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 108 пациентов, в том числе 70 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 997 человек. За последние сутки не подтверждено летальных случаев.