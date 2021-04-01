Варшава, , 16:29 — REGNUM В Польше за сутки выявили более 35 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает Polskie Radio со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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Так, число новых выявленных случаев заражений коронавирусом в Польше за последние 24 часа составило 35 251. Это рекордный суточный прирост заболеваний с начала эпидемии. До этого максимальное число выявленных носителей SARS-CoV-2 в сутки было зафиксировано 25 марта — тогда оно составило 34 151.

За последние сутки в Польше скончался 621 человек с диагнозом COVID-19. Рекордным же по числу скончавшихся людей с данным диагнозом в республике остается 25 ноября прошлого года — тогда умерли 674 человека.

В целом с началом пандемии в Польше выявили около 2 млн 357 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. В стране от COVID-19 скончались 53,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены жесткие санитарные ограничения, которые действуют с 27 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, были закрыты детские сады и ясли, а также парикмахерские и салоны красоты. Ограничено посещение религиозных храмов.