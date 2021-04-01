Москва, , 16:29 — REGNUM Минсельхоз РФ не допустит дефицита сахара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Мне представляется, что в этом году дефицита сахара не будет. Во-первых, потому что сахар и подсолнечное масло стали стратегическим продуктом, за которым следит гражданское общество и оценивает возможности Минсельхоза и правительства по регулированию и минимизации роста цен, — сказал Остапкович. — Естественно, Минсельхоз в этих условиях создаст все возможности, чтобы цены на сахар были более-менее стабильны в пределах продовольственной инфляции. Я думаю, рост цен на сахар не превысит 10%».

Второй момент, на который указал Остапкович, заключается в том, что Минсельхоз даст команду увеличить посевы сахарной свеклы.

«В прошлом году наша проблема заключалась в том, что посевы сахарной свеклы уменьшили на 17% и был неудачный урожай. В этом году Минсельхоз подобных вещей не допустит и вместе с правительством создаст все возможности, чтобы не было дефицита», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации на рынке сахара высказался общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.