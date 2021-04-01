Липецк, 1 апреля 2021, 16:28 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 1 апреля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»
Всего в регионе скончались 533 человека.
Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 470 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 85 новых носителей коронавируса