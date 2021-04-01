Воронеж, , 16:28 — REGNUM В Воронеже адвокат предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СК СКР по региону Ольга Бовт 1 апреля.

По версии следствия, в октябре 2019 года к 34-летней женщине-адвокату обратился 36-летний местный житель с просьбой представлять его интересы в рамках проводимой в полиции проверки. Адвокат позже сообщила клиенту о том, что его якобы могут привлечь к уголовное ответственности, а избежать этого можно, передав ей 260 тыс. рублей для «решения вопроса». В октябре и ноябре 2019 года мужчина по частям передал адвокату требуемую сумму, которыми последняя распорядилась по собственному усмотрению. На момент передачи денег адвокату полиция уже приняла решение об отказе в возбуждении денег в отношении мужчины.

В марте 2020 года адвокат сообщила 87-летнему мужчине, обратившемуся за юридическими услугами по вопросам наследования квартиры в судебном порядке, о возможности решить вопрос в его пользу за 100 тыс. рублей. Деньги она получила, а затем ещё несколько раз получала от него разные суммы — общий ущерб, причиненный пенсионеру, составил 315 тыс. рублей.

«В начале 2021 года следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области преступная деятельность адвоката была пресечена, она полностью признала вину в совершенных преступлениях», — сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.