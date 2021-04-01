Элиста, , 16:26 — REGNUM Прокуратура Республики Калмыкия выявили очередные нарушения при организации питания в школах и детских садах. На этот раз инспекция была проведена в образовательных учреждениях Малодербетовского района, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В частности, горячие обеды сомнительного качества подавали воспитанникам Малодербетовских детских садов № 1 «Колокольчик» и № 2 «Солнышко», ученикам Ханатинской, Плодовитенской, Ики-Бухусовской и Тундутовской школ. Прокурорская проверка выявила приём продуктов без маркировки и документов, отсутствие журналов бракеража скоропортящихся продуктов и учёта условий хранения в складских помещениях, несоответствие блюд рецептам и технологии приготовления.

Главе Малодербетовского района внесено представление. 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, шестеро — оштрафованы.

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