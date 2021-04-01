Архангельск, 1 апреля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Архангельская область получила из федерального бюджета 156 млн рублей на расселение аварийных домов, признанных аварийными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

На эти средства предполагается расселить 16 многоквартирных домов в Архангельске общей площадью три тысячи квадратных метров. Новые квартиры уже до конца этого года получат около 100 человек.

«Полученные дополнительные средства федерального центра помогут нам начать улучшать жилищные условия и тех северян, чьи дома ранее не попали в адресную региональную программу», — заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Рожин.

Напомним, с 2019 года Архангельская область ведет работу по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, в рамках региональной адресной программы Поморья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы». В то же время срочного расселения требуют дома, признанные аварийными и после этого периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Архангельске сошли со свай несколько многоквартирных домов. После этого глава региона обратился к президенту страны с просьбой выделить дополнительные средства на расселение людей из ветхого жилого фонда.