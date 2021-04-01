Варшава, 1 апреля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Польское правительство готовит постановление о «новом финансовом щите для предприятий», которые представляют наиболее пострадавшие из-за пандемии SARS-CoV-2 отрасли. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

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По словам Моравецкого, новый «финансовый щит» будет выделен частным предприятиям, работающим в сфере туризма, общепита и досуга. Они из-за локдауна пострадали больше остальных.

По его словам, в общей сложно в рамках данного «финансового щита» из государственного бюджета компаниям будет выделено 30 млрд злотых (около 6,5 млрд евро). Для получения помощи компаниям будет необходимо написать заявление в местный орган власти — по территории, где организация официально зарегистрирована. Получить помощь в рамках данного щита можно будет в течение второго квартала текущего года.

При этом, Моравецкий подчеркнул, что «в Варшаве хотели бы большей помощи для польского бизнеса со стороны ЕС, а не за счет польского бюджета».