Челябинск, , 16:24 — REGNUM В Челябинске 12-летний школьник получил травму спины на психологическом тренинге. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, ребёнок упал на пол. Вред, причинённый его здоровью, оценивается как тяжкий.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Ход расследования взял на личный контроль и.о. главы регионального управления СКР Степан Шульга.