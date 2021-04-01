Липецк, , 16:23 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего директора ОКУ «Дорожное агентство» и его заместителя, обвиняемых в получение взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, директор и его заместитель получили от директора коммерческой фирмы 2,9 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и за своевременную оплату по контрактам и бездействие при возможных нарушениях.

Взятку обвиняемым директор коммерческой организации передавал лично или через сотрудника агентства, выступившего в качестве посредник. Экс-замдиректора был задержан во время получения денег.

Бывший директор признал вину лишь частично. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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