Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Марату Мамедову, который ударил сотрудника метрополитена в мае 2020 года за предложение надеть маску, прежде чем пройти через турникет. Этот случай, произошедший вскоре после введения обязательного масочного режима, вызвал общественный резонанс. О приговоре 1 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Пассажиры в метро Петербурга в мае 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел утром 14 мая 2020 года в помещении вестибюля станции метрополитена «Нарвская». Мамедов пытался пройти на эскалатор без СИЗ, а когда его попытались остановить и сделать замечание, ударил сотрудника по голове. В отношении злоумышленника было возбуждено дело, сначала по статье «побои», а затем оно переквалифицировано на более тяжкую — «хулиганство».

В суде обвиняемый пояснил, что в тот день очень спешил и якобы не услышал, что к нему обратился сотрудник метро. Когда же ему преградили путь, притом, что он оплатил проезд, он попытался пролезть через турникет, но тут ему снова помешали. Он отмахнулся, восприняв действия контролера как нападение. После задержания полицией он продолжил возмущать, поскольку не знал, что ношение СИЗ в общественном транспорте — обязательное условие.

«Мамедов совершил умышленное преступление против личности, относящееся к категории небольшой тяжести, имеет неснятые и непогашенные судимости за совершение умышленных преступлений, то есть должных выводов для себя не сделал, вину признал, раскаялся, по месту жительства характеризуется без нареканий, является донором Городской станции переливания крови, суд также учел его состояние здоровья и состояние здоровья его родителей», — отметили в ОПС.

При поступлении дела в суд Мамедову вменялась также ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство»), суд исключил из обвинения ссылку на данную статью, как на излишне вмененную, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

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