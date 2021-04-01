Курган, 1 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пояснил циркуляцию чиновников в правительстве региона и муниципалитетах. Своим мнением он поделился в эфире «Радио России — Курган».

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Курганский губернатор считает, что многие госслужащие оказались не готовы к жёсткому режиму работы.

«Коллеги иногда ломаются, отдельные областные, муниципальные чиновники просто встают и уходят. Когда человека спрашивают: «Ты куда?», он говорит: «Я устал и больше так не могу работать», — цитирует Шумкова портал 45.ru.

По мнению Шумкова причиной «ломкости» чиновников является «специфика предыдущих лет, когда человек муниципальную или государеву службу представлял по-другому, что пришёл в 9 ушёл в 5».

Ранее Вадим Шумков предлагал старинную кирпичную стену на улице Советской в Кургане отвести под «стену плача» для нерадивых чиновников — записочки с жалобами на «злого губернатора».