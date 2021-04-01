1 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 18:25 — REGNUM Китайские аналитики не оставляют шансов Японии в случае попытки «отбить Курилы войной». Обозреватели интернет-портала Tencent считают, что, хотя Япония после окончания Второй мировой войны пытается постепенно наращивать свою военную мощь, ей еще далеко до уровня такой мировой военной державы, как Россия.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что в Японии в последнее время обсуждаются не только дипломатические, но и силовые варианты «возврата» российских южных Курил, будь то блокада островов или их военный захват. В Японии не боятся выступать с агрессивными заявлениями в адрес России потому, что за ними стоят США. Однако если Токио решит пойти войной на РФ в целях возврата Курил, то Москва и без ядерного оружия сможет подавить японцев, считают китайские аналитики. Об этом пишет российское издание «ПолитЭксперт».

Авторы статьи в Tencent указывают, что в то время как Токио хочет разработать собственное гиперзвуковое оружие и истребители нового поколения, Москва уже добилась значительных успехов в этих двух областях. Анализируя соотношение военно-морских сил сторон, китайские аналитики отмечают, что в настоящее время на вооружении Японии, помимо четырех вертолетоносцев типа «Хьюго» и «Идзумо» и трех десантных кораблей типа «Осуми», нет ни одного по-настоящему мощного боевого корабля, например авианосца или атомных подводных лодок. Японская сторона для нужд своих военно-морских сил сможет модифицировать имеющиеся корабли в легкие авианосцы, но надежностью они отличаться не будут. Поэтому в случае столкновения с российским надводным и подводным флотом их ждет поражение, убеждены китайские обозреватели. Ибо японские корабли не смогут противостоять российским атомным подводным лодкам проектов «Ясень» и «Борей».

Подводная лодка проекта 885 «Ясень» Mil.ru

Ничего, по мнению китайских специалистов, Япония не сможет противопоставить России и в сухопутных силах. Это объясняют тем, что численность сухопутных Сил самообороны Японии значительно уступает российской армии, которая к тому же оснащена самым передовым вооружением, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и ракетные установки. А Курильские острова укреплены мощными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион-П», а также зенитно-ракетными системами С-300В4.

Обращают внимание китайские аналитики и на то, что не столь велика мощь ВВС Японии. Японская армия не имеет новых истребителей и полагается на американские F-35. В случае воздушного боя с российскими ВВС, обладающими такими самолетами, как Ту-160 и Су-57, у Японии нет шансов на победу, констатируют авторы статьи. И делают вывод: Токио ждет быстрое поражение в случае войны с Москвой.

Это мнение разделяют и аналитики китайского портала Jinri Toutiao, которые также отмечают, что если военные силы Японии при поддержке США попробуют пересечь российскую границу, то Россия тут же примет решительные меры. По их мнению, даже если Японии удастся высадить хоть одну роту десанта, «великая стальная стена» из танков сразу встретит их огнем. Поэтому у Токио даже при поддержке США нет никаких шансов на победу в военном конфликте с РФ.

А китайский портал Baijiahao так написал о последствиях овладения японцами Курильскими островами: «Если такое когда-нибудь станет возможным, то для России это будет равносильно удушающему захвату. Поскольку американские и японские войска, размещенные на Курильских островах, обязательно перекроют Тихоокеанскому флоту РФ выход в океан. Да, Москву может не интересовать рыболовный промысел и даже возможные нефтяные месторождения в море, но подобная военная угроза под боком для нее неприемлема».

При этом обозреватели портала предупреждают о неискренности политики Японии, утверждая: «Японское правительство в целом ведет лживую и притворную политику в отношении России. Вроде бы страны успешно развивают сотрудничество в некоторых сферах, мирно соседствуют друг с другом, но при этом Япония не обещает, что никогда не будет пытаться напасть на Россию или силой отобрать Курилы».

Солдаты Японии и США на военных учениях Nationalguard.mil

Особое внимание привлекает появившееся в китайском издании Sohu допущение того, что КНР не будет безучастно наблюдать за размещением на территории Японии американских ракет средней дальности. А именно сообщение о том, что «если Япония снова вернется к подобным заявлениям (о размещении ракет), то и Китай даст свой ответ».

В заключение отметим, что сейчас Япония в известной степени оказалась на перепутье: продолжать противостоять вместе с США объединенной военной мощи России и Китая с перспективой стать объектом первого всесокрушающего удара или, одумавшись, вернуться под прикрытием «мирной» Конституции страны к активному пацифизму, гарантирующему мир и безопасность японского народа.